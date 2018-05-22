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Yeni nesil kütüphane Beylikdüzü’nde hizmette

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 09:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL, (DHA)

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Silahla yaralama ihbarına giden polis şehit olduSilahla yaralama ihbarına giden polis şehit oldu
Yeni nesil kütüphane Beylikdüzü’nde hizmetteYeni nesil kütüphane Beylikdüzü’nde hizmette
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