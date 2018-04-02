Yeni Türkü Trump Cadde’de sevenleriyle buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- YENİ Türkü, 7 Nisan Cumartesi günü Trump Cadde’de sahne alacak.

Unutulmaz şarkılarını seslendirecek olan grup sevenleriyle saat 19.00'da buluşacak ve dünden bugüne en sevilen şarkılarını Trump Cadde ziyaretçileri için söyleyecek. Trump Alışveriş Merkezi’nin terasında yer alan Trump Cadde’de gerçekleşecek konsere katılım ücretsiz olacak.

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