Yeni yılı kutlarken 4’üncü kattan düşüp yaralandılar

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da yeni yıl kutlaması için bir binanın 4'üncü katına çıkan ve alkol alan 2 kişi apartman boşluğundan düşerek yaralandı.
Olay, Atakum İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni yıl kutlaması yapmak isteyen arkadaş grubu, inşaat halindeki bir binanın 4'üncü katına çıktı. Ardından burada alkol almaya başladı. Bu sırada Bulut Cengiz (19) dengesini kaybedince, kendisini tutmaya çalışan aynı yaştaki arkadaşı Azmi Metin ile birlikte apartman boşluğundan düştü. Yaralanan iki arkadaş olay yerine çağırılan ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada olay sırasında iki gencin yanında olduğu iddia edilen R.B. isimli kişi polis tarafından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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