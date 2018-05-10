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Yenibosna saldırısında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 13:08 | Son Güncelleme

YENİBOSNA'DAKİ 75.

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)
YENİBOSNA'DAKİ 75. Yıl Polis Merkezi karşısında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada, savcı 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
6 Ekim 2016'da bombalı motosikletin patlatılmasıyla ilgili İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ekrem Gün, Felek Gün ve Mazlum Gün, başka suçtan tutuklu sanık Savaş Gün ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, savcı celse arası sunduğu mütalaasını tekrar etti. Mütalaada savcı, sanık Ekrem Gün ve Felek Gün'ün, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.
Ayrıca sanık Ekrem Gün'ün, "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "Kasten yaralama", "Mala zarar verme", "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 32 yıldan 87 yıla kadar; sanık Felek Gün'ün ise "Kasten yaralama", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "Mala zarar verme" suçlarından 29 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Mütalaada sanık Mazlum Gün hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Suç uydurma" suçlarından 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Mütalaada, sanık Serdar Gün ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar; sanıklar Savaş Soytaş, Tarık Soytaş ve Barış Soytaş hakkında ise "Suç uydurma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Mütalaaya karşı beyanları sorulan tutuklu sanıklar tahliyesini talep etti. Savcı, tutuklu sanık Mazlum Gün'ün tahliyesini, diğer tutuklu sanıklar Ekrem Gün ve Felek Gün'ün ise tutukluluk halinin devamına talep etti. Heyet, sanıklar Ekrem Gün ve Felek Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Mazlum Gün'ün ise yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi. Duruşma ertelendi.

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