HABER

Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’cüler tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hücre evine düzenlenen operasyonda yeniden yapılanmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiğini belirleyen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların kayıt dışı tutulan hücre evlerinde kaldığını tespit ederek çalışma başlattı.

Tekirdağ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hücre evine düzenlenen operasyonda yeniden yapılanmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiğini belirleyen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların kayıt dışı tutulan hücre evlerinde kaldığını tespit ederek çalışma başlattı. Tekirdağ’daki hücre evini tespit eden ekipler, evden çıkan Mustafa Halit Ş. ile İlhan K’yi yakalarken, evdeki Ayşe Ş. ile İlksen K. de gözaltına aldı.

Üst aramasında sahte kimlik bulundu
Ekipler tarafından yapılan üst aramasında Ayşe Ş’nin "Meltem V.", Mustafa Halit Ş’nin "Hasan V." ve İlhan K’nin "Hatip K." adına düzenlenmiş sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Evde ise İlksen K. için "Ayşe K." adına düzenlenmiş sahte kimlik fotokopisi bulundu.

Örgütün Malatya emniyet yapılanmasının sözde ’il müdürü’ çıktı
Mustafa Halit Ş’nin Sedat/Ziya kod adını kullanarak örgütün mahrem emniyet yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet gösterdiği, örgütün Türkiye genelinde emniyet yapılanmasından sorumlu olan Süleyman Sargın’ın sekreterliğini yaptığı tespit edildi. Şahsın, Türkiye’deki tüm polis okullarının sorumlusu olduğu ve örgütün Malatya emniyet yapılanmasının sözde ’il müdürü’ pozisyonunda bulunduğu ayrıca örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması olduğu belirlendi.
FETÖ/PDY’nin hücre evinde gözaltına alınan Mustafa Halit Ş, İlhan K, Ayşe Ş. ve İlksen K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Ş. ve İlksen K. tutuklanırken, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan Mustafa Halit Ş, Malatya’ya, hakkında Akçaabat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranma kaydı olan İlhan K. ise Trabzon’a gönderildi.

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!
Jandarma'dan olay yaratacak paylaşımJandarma'dan olay yaratacak paylaşım
MİT operasyon düzenledi!MİT operasyon düzenledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

1777'de doğdu, 1934'te öldü! İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

1777'de doğdu, 1934'te öldü! İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.