Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’cüler tutuklandı

Tekirdağ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hücre evine düzenlenen operasyonda yeniden yapılanmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiğini belirleyen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların kayıt dışı tutulan hücre evlerinde kaldığını tespit ederek çalışma başlattı. Tekirdağ’daki hücre evini tespit eden ekipler, evden çıkan Mustafa Halit Ş. ile İlhan K’yi yakalarken, evdeki Ayşe Ş. ile İlksen K. de gözaltına aldı.
Üst aramasında sahte kimlik bulundu
Ekipler tarafından yapılan üst aramasında Ayşe Ş’nin "Meltem V.", Mustafa Halit Ş’nin "Hasan V." ve İlhan K’nin "Hatip K." adına düzenlenmiş sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Evde ise İlksen K. için "Ayşe K." adına düzenlenmiş sahte kimlik fotokopisi bulundu.
Örgütün Malatya emniyet yapılanmasının sözde ’il müdürü’ çıktı
Mustafa Halit Ş’nin Sedat/Ziya kod adını kullanarak örgütün mahrem emniyet yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet gösterdiği, örgütün Türkiye genelinde emniyet yapılanmasından sorumlu olan Süleyman Sargın’ın sekreterliğini yaptığı tespit edildi. Şahsın, Türkiye’deki tüm polis okullarının sorumlusu olduğu ve örgütün Malatya emniyet yapılanmasının sözde ’il müdürü’ pozisyonunda bulunduğu ayrıca örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması olduğu belirlendi.
FETÖ/PDY’nin hücre evinde gözaltına alınan Mustafa Halit Ş, İlhan K, Ayşe Ş. ve İlksen K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Ş. ve İlksen K. tutuklanırken, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan Mustafa Halit Ş, Malatya’ya, hakkında Akçaabat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranma kaydı olan İlhan K. ise Trabzon’a gönderildi.
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı
Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum