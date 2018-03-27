Yeniden yargılanan çifte cinayet sanığı 'akıllı' çıktı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, eski eşi Fatma Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Muammer Kılıç (46) ve oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı (18) öldürmekle suçlanan İbrahim Güzelgöz (42), 7'nci ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Sanık Güzelgöz, Muammer Kılıç'ı öldürmekten ömür boyu, oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve verilen cezanın fazla oluşu gerekçesiyle bozuldu. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi, 'sanığın akli dengesinin yerinde olduğu' yönünde rapor verdi. Güzelgöz, bu raporla yerel mahkemede yeniden yargılanacak.
Merkez Osmangazi ilçesinde 21 Ekim 2015 gecesi, 3 çocuk babası ambulans sürücüsü İbrahim Güzelgöz, Çekirge Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan eski eşi Fatma Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı Muammer Kılıç ile oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı, konuşmak için hastane acil servisinin önüne çağırdı. Teklifi kabul edip gelen Muammer Kılıç ve oğlu ile Güzelgöz arasında tartışma çıktı. İbrahim Güzelgöz, tartışma sırasında ruhsatsız tabancasını çıkarıp baba ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Muammer Kılıç ve oğlu Muhammet Enez Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları acil serviste yaşamlarını yitirirken, teslim olan Güzelgöz ise tutuklandı.
Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İbrahim Güzelgöz savunmasında, "Vicdan azabı çekiyorum. Ben onları tasarlayarak öldürmedim. O gün muayene olmak için Çekirge Devlet Hastanesi'ne gittim. Çıkışta Muammer ve oğlu Muhammet Enez ile karşılaşınca olanlar oldu" dedi. Yapılan yargılama sonrası Güzelgöz, Muammer Kılıç'ı öldürmekten ömür boyu, oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca, ruhsatsız silah taşımaktan da 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.
İbrahim Güzelgöz'ün avukatının yaptığı itiraz sonrası dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve verilen cezanın fazla oluşu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
Bunun üzerine Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlanan ve İstanbul Adli Tıp Kurumu İhsisas Dairesi'nde muayene edilen sanık İbrahim Güzelgöz'ün 'akli dengesinin yerinde olduğu' belirlendi.
Halen Manisa Cezaevi'nde tutuklu bulunan İbrahim Güzelgöz'ün karar aşamasına gelen ikinci yargılamasının gelecek ay yapılacağı belirtildi.
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