Yenifoça jandarma bölgesi oluyor

İzmir’in Foça ilçesinin 22 kilometre uzaklıktaki beldeden dönüştürülen Yenifoça Mahallesinde emniyet görev ve hizmetleri bu geceden itibaren Foça İlçe jandarma Komutanlığı tarafından yürütülecek.

Foça Kaymakamlığı, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Foça İlçe jandarma Komutanlığı arasında 15 Ocak tarihinde yapılan protokolün, 19 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığınca onaylanmasının ardından devir teslimler tamamlandı. Foça Kaymakamı Ali Çetin yaptığı açıklamada "28 Mart tarihinin ilk dakikalarından itibaren, eski görev yerlerine ilaveten Yenifoça’nın Fatih, Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet Mahallelerinde de emniyet birimi olarak jandarma teşkilatı görev yapacak" dedi.

Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç da, “Asayişle ilgili her türlü sorunları için vatandaşlarımız bize Alo 156 jandarma hattının yanı sıra, Foça için 0 232 812 11 19, Yenifoça için 0 232 814 60 11 numaralı telefonlardan ulaşabilirler. 24 saat görevimizin başında, vatandaşımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.