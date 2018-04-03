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Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:56 | Son Güncelleme

Adana’nın Seyhan İlçesi’ne bağlı 4 mahallenin orta noktasında bulunan harabe durumdaki türbe yüzlerce köylünün gönüllü olarak çalıştığı imece usulü ile yepyeni bir görünüme kavuştu.

Birbirlerine komşu olan Mürseloğlu, Durmuşlu, Dervişli, Karayusuflu mahallesi sakinleri Seyhan Nehri kıyısında bulunan Abdülrezzak Türbesi’nin yenilenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için hayırsever Mehmet Güven’den yardım istedi.

İmece usulü çalıştılar

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Gerekli tüm malzemelerin temini ile köylere çağrı yapıldı.
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Kısa süre içinde çevre köy sakinlerinin de desteği ile inşaatta yüzlerce kişi bir arada gönüllü olarak çalışmaya başladı.
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Bakımsız küçük bir kulübe şeklinde olan türbe yerine, yeni bir bina yapılırken, çevresinde ise ziyaretçilerin piknik yapabilecekleri güzel bir mesire alanı haline getirildi.
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Anahtar Kelimeler:
adana imece köylü

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