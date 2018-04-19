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Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

Adana'da, Muhammet Yıldırım (25), tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. (19) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Olay, Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi’nde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşi F.Y.’yle (18) birlikte narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİNİ VERDİ

Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. İddiaya göre, Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A., av tüfeğiyle Yıldırım’a ateş etti. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

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"SARKINTILIK ETTİ, ÖLDÜRDÜM"

Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım’ın kız kardeşi F.Y. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım’ı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri Yıldırım’ın öldüğü tespit etti. Yıldırım’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve Yıldırım’ın kız kardeşi F.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet şüphelisi Yeter A. sorgusunda, "Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürdüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Muhammet Yıldırım sevgili

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ıssız eve girmişsin ne bekliyordun
manyak kız bağ evınde ne işin vadı
Her şey normal... Av tüfeğinin yanında ne işi var. O tüfekle ceviz kırılmaz. Silahı aldığı zaman o salihla öleceğini hiç düşünmedi. Silah meraklılarına ders olsun.
İşte erkek,demek ki kadınlar için güvenilmez.O zaman kadınlar özgür iradelerinizi sandıkta kullanın ve size hayırlı gelecek partiye oy verin ,aynı zamanda siyasete girerek konum ve mevki sahibi olun.En iyi erkek sevgili dediğiniz ihanet ediyor ise kaderinizi onlara yazdırmayın.
adamda kız da sözünde durmuşşşş .. malmısınız diyecem ayıp olacak ..
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