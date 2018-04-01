Yeraltı kablo hırsızları yakalandı

Antalya’da 10 ayrı yerden yeraltı kablosu çalan 3 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde son bir ay içerisinde 10 farklı yerden Türk Telekom’a ait yeraltı kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kiralık beyaz bir araçla hırsızlık yaptıklarını belirlediği kişileri takibe alırken, yine kablo çaldıkları sırada H.K., D.A. ve M.K.’yi suçüstü yakaladı.

Polis, şüphelilerin suçta kullandığı demir kesme makası, çekme halatı, tornavida, eldiven ele geçirdi. Zanlıların, logar kapaklarını açarak aşağıya indikleri, kabloları demir kesme makası ile kestikleri, kestikleri kabloların bir ucunu çekme halatına, bir ucunu da araca bağlayarak çekerek çaldıkları belirlendi. Hırsızlık zanlılarının çaldıkları kabloları daha sonra hurdacılara sattıkları öğrenildi.

Emniyete götürülen 3 zanlı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.