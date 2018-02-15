Yere dökülen cıva, öğrenciler ve öğretmeni hastanelik etti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde bir ortaokulda deney sırasında yere düşen termometreden etrafa saçılan cıva, 6 öğrenci ve öğretmene bulaştı. Öğretmen ve öğrenciler hastanede tedaviye alındı.
Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyü ortaokulunun 5'inci sınıfında, bu sabah fen bilgisi dersindeki erime noktaları ölçme deneyi sırasında cıvalı termometre yere düştü. Termometreden etrafa saçılan cıva öğretmen E.K. ile öğrenciler İ.A., O.P., D.B., E.B., R.Ö ve B.A'ya bulaştı.
Öğrenciler ve öğretmen ellerindeki kaşıntı şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrenciler ve öğretmen ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
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