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Yere düşürdüğü av tüfeği ateş alan genç yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 17:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Mehmet K. (18), yere düşürdüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Kilimli Türkali köyünde meydana geldi. Mehmet K., dedesine ait av tüfeğini alarak tarlaya gitti. Mehmet K., tarlada yürürken tüfeğini yere düşürdü. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Mehmet K.'nin kalçasına isabet etti. Yaralanan Mehmet K., cep telefonuyla haber verdiği yakınlarının çağırdığı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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