Yerel mahkeme 13 yıl 4 ay hapis verdi; istinaf 'beraat' dedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Cevat Mert'in (59) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, yerel mahkeme tarafından 13 yıl 4 ay hapse çarptırılan Sait Ertelli için istinaf mahkemesi beraat kararı verdi.

Olay, 2015 yılı Ağustos ayında, Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Karakısık köyünde meydana geldi. Köyde, 3 çocuk babası Cevat Mert, traktörünün üzerinde tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı olarak Sait Ertelli ve amcası Fatih Mehmet Ertelli gözaltına alındı. Amca yeğen tutuklanıp Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıl 4 ay süren davada, tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanıklardan Fatih Mehmet Ertelli, savunmasında, "Olay günü hayvanlarımı köyde otlatıp eve getirdiğim sırada hayvanların geçeceği yolda ağaçlar vardı. Cevat Mert'i gördüğümde kendisi bana doğrudan doğruya küfür etmeye başladı. Ben de kendisine 'Niye küfür ediyorsun, ağaçları hayvanları geçireceğim yola koymuşsun, hayvanlar nereden geçecek?' dedim. Hızlı hızlı traktörün yanına gidince daha önce beni vurduğu için niyetinin kötü olduğunu anladım ve hayvanları bırakarak evimin istikametine doğru kaçmaya başladım. Bir bahçe duvarın arkasına saklandım, daha sonra Cevat son sürat traktörü benim üzerime sürdü, ardından onun istikametinden bir el silah sesi geldi. Arkam dönük olduğu için onun ateş ettiğini görmedim. Kendisi traktörle bana vuramayınca benden 50 metre kadar ileri gitti. Daha sonra bir el silah sesi duymamla birlikte traktörün birden durduğunu ve traktörün kabin camının kırıldığını gördüm. Kesinlikle Cevat Mert'i ben öldürmedim, bende tüfek yoktu. Zaten traktör üzerime sürüldüğünde bende tabanca ya da silah olsaydı bunu kullanmak zorunda kalırdım, Üç yıl önce Cevat beni yaralamıştı, beni her gördüğü yerde bana silahını gösteriyordu, beni tehdit ediyordu, benim kimseye kin gütme gibi bir durumum yoktur. Keşke traktörün altında ben kalsaydım da bu duruma düşmeseydik. Biz de bu olaydan dolayı mağdur olduk. Cevat'ı ben öldürmedim, suçsuzum" dedi.

Diğer tutuklu sanık Sait Ertelli ise "Olay tarihinde evdeydim. Bu sırada bir el silah sesini ve bağırışma seslerini işittikten sonra dışarı çıktım. Evin bahçeliklerinin oradan amcam Fatih'in yanına doğru gittim. Bu sırada traktörün üzerinde Cevat Mert'i gördüm. Traktörü amcamın üzerine sürüyordu, zaten bu sırada ben amcamın yanına gelmiştim. Bir iki el daha silah sesi duydum. Evden dışarı çıkarken yanıma av tüfeği ya da tabanca bir şey almadım, Cevat, traktörle ada mevkiinden çıkarken buradan bir el ateş etti. Maktulün elinde tabanca ya da av tüfeği olup olmadığını bilemiyorum, traktör kabinli olduğundan elinde ne olduğunu göremedim, daha sonra kendisi su deposunun oraya gitti, bahçe duvarının orada bulunan amcama yaklaştığım sırada Cevat bize doğru bir iki el daha ateş etti, daha sonra cam sesi duydum, sanırım traktörün kabin camı kırılmıştı, Cevat ile bizim aramızda 60-70 metre mesafe bulunuyordu. 2,5 yıl önce Cevat Mert amcam Fatih'i av tüfeğiyle vurmuştu, bu olay adliyeye intikal etmişti, o sürekli bizi tahrik edici hareketlerde bulundu, biz onun yüzünden köyün camisine bile gidemiyorduk. Cevat tabancasını beline takıp bizi tahrik ediyordu, kesinlikle ben tüfek ya da tabanca kullanmadım. Ben suçsuzum" diye konuştu.

İSTİNAFTA BERAAT ETTİ

Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet suçundan Sait Ertelli'ye 13 yıl 4 ay, amcası Fatih Mehmet Ertelli'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tarafların avukatları verilen karara itiraz ederek istinaf talebiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne başvurdu. İstinaf mahkemesi dosyayı inceleyerek, 26 aydır tutuklu bulunan Sait Ertelli'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Mahkeme, Sait Ertelli'nin tutuklu bulunduğu süre nedeniyle de tazminat hakkının bulunduğunu belirtip, ayrıca avukatlık ücretlerinin Hazine'den alınıp sanığa verilmesine karar verdi. Diğer sanık Fatih Mehmet Ertelli'nin ise cinayeti işlediği sabit görülerek yerel mahkemenin verdiği 12 yıl hapis 6 ay hapis cezası 16 yıla yükseltildi.

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