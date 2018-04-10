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Yerel televizyon sahibi 'şantaj'dan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde, 'şantaj' suçundan arandığı belirlenen yerel televizyon sahibi S.S., tutuklandı.

Yerel televizyon sahibi 'şantaj'dan tutuklandı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde, 'şantaj' suçundan arandığı belirlenen yerel televizyon sahibi S.S., tutuklandı.
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü yaparken bugün saat 11.00 sıralarında bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 'şantaj' suçundan 10 ay hapis cezası nedeniyle aranan S.S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.S. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
S.S.'nin Alanya'da karasal yayın yapan bir televizyon kanalının kurucusu ve sahibi olduğu belirtildi.

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