"Yerim Destanınızı" diyerek 15 Temmuz’u eleştiren köşe yazarına 1 yıl 3 ay hapis

Kocaeli’de yerel bir haber sitesinin eski ortağı ve Yazı İşleri Müdürü olan Yeliz Koray, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yazdığı "Yerim Destanınızı" adlı köşe yazısı hakkında açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli’de yerel bir haber sitesinin eski ortağı ve Yazı İşleri Müdürü olan Yeliz Koray, "Yerim Destanınızı" adlı köşe yazısında 15 Temmuz darbe girişimine yönelik eleştirileri sonrasında büyük tepki çekmişti. Tepkinin ardından ’Yerim Destanınızı’ başlıklı haberi nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan hakkında dava açılan Koray, Kocaeli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Yeliz Koray ve avukatı Serdar Önür’ün yanı sıra davaya müdahil olmak isteyen evli bir çift katıldı.

Davaya müdahil olmak için dilekçe veren çift, Yeliz Koray’ın yazdığı köşe yazısında 15 Temmuz darbe girişiminde binlerce kişinin acısını hiçe saydığını belirtti. Verilen dilekçeye itiraz eden Avukat Serdar Önür ise bu kişilerin suçtan doğrudan etkilenmediğini ve müvekkili Koray’ın yazısından zarar görmediklerini dile getirdi. Hakim karşısında savunma yapan Yeliz Koray de, "Bahsedilen suçlamaları kabul etmiyorum. Basın özgürlüğü çerçevesinde eleştirel bir yazı yazdım. Yazımın sadece 15 Temmuz kısmı ele alınıyor, yazımın bir bütün olarak ele alınmasını istiyorum" diyerek beraatini talep etti.

Sanık Yeliz Koray ve avukatının savunmalarının ardından mahkeme heyeti müdahil olma talebinde bulunan evli çiftin talebini reddederken, Koray’ın 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Koray’ın sabıkası olmaması nedeniyle cezası ertelendi.