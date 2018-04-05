HABER

"Yerim Destanınızı" diyerek 15 Temmuz’u eleştiren köşe yazarına 1 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’de yerel bir haber sitesinin eski ortağı ve Yazı İşleri Müdürü olan Yeliz Koray, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yazdığı "Yerim Destanınızı" adlı köşe yazısı hakkında açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Kocaeli’de yerel bir haber sitesinin eski ortağı ve Yazı İşleri Müdürü olan Yeliz Koray, "Yerim Destanınızı" adlı köşe yazısında 15 Temmuz darbe girişimine yönelik eleştirileri sonrasında büyük tepki çekmişti.

Kocaeli’de yerel bir haber sitesinin eski ortağı ve Yazı İşleri Müdürü olan Yeliz Koray, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yazdığı "Yerim Destanınızı" adlı köşe yazısı hakkında açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli’de yerel bir haber sitesinin eski ortağı ve Yazı İşleri Müdürü olan Yeliz Koray, "Yerim Destanınızı" adlı köşe yazısında 15 Temmuz darbe girişimine yönelik eleştirileri sonrasında büyük tepki çekmişti. Tepkinin ardından ’Yerim Destanınızı’ başlıklı haberi nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan hakkında dava açılan Koray, Kocaeli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Yeliz Koray ve avukatı Serdar Önür’ün yanı sıra davaya müdahil olmak isteyen evli bir çift katıldı.
Davaya müdahil olmak için dilekçe veren çift, Yeliz Koray’ın yazdığı köşe yazısında 15 Temmuz darbe girişiminde binlerce kişinin acısını hiçe saydığını belirtti. Verilen dilekçeye itiraz eden Avukat Serdar Önür ise bu kişilerin suçtan doğrudan etkilenmediğini ve müvekkili Koray’ın yazısından zarar görmediklerini dile getirdi. Hakim karşısında savunma yapan Yeliz Koray de, "Bahsedilen suçlamaları kabul etmiyorum. Basın özgürlüğü çerçevesinde eleştirel bir yazı yazdım. Yazımın sadece 15 Temmuz kısmı ele alınıyor, yazımın bir bütün olarak ele alınmasını istiyorum" diyerek beraatini talep etti.
Sanık Yeliz Koray ve avukatının savunmalarının ardından mahkeme heyeti müdahil olma talebinde bulunan evli çiftin talebini reddederken, Koray’ın 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Koray’ın sabıkası olmaması nedeniyle cezası ertelendi.

Savcı açıkladı: Bin 700'er yıl hapsi isteniyorSavcı açıkladı: Bin 700'er yıl hapsi isteniyor
LG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismiLG, G7 isminden vazgeçti! İşte LG G7’nin yeni ismi
Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.