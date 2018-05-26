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Yerleşik Alman kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 21:08 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, yerleşik Alman Erika Wilhelmine Riemenn (67), evinde ölü bulundu.

Yerleşik Alman kadın evinde ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, yerleşik Alman Erika Wilhelmine Riemenn (67), evinde ölü bulundu.
Dinek Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde kendisine ait evde yerleşik yaşayan Erika Wilhelmine Riemenn’den bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, bu sabah durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, savcılık izniyle Riemenn’in dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler Erika Wilhelmine Riemenn’i banyoda hareketsiz yatarken buldu.
Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Erika Wilhelmine Riemenn’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Erika Wilhelmine Riemenn’nin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili araştırma sürüyor.

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