Yerleşik Hollandalı kadın, evinde ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollandalı Catharina Anna (64), evinde ölü bulundu.
Olay, Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yerleşik yaşayan Hollandalı Catharina Anna'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından Anna'nın dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Hollandalı kadını cansız buldu.
Catharina Anna'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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