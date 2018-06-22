Yerleşim merkezindeki ot yangını korkuttu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanı içerisinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu. Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehit Astsubay Erdoğan Meyva Caddesi üzerindeki boş arsada meydana geldi. Arsadaki kuru otlar, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tutuşarak, yanmaya başladı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yaklaşık 2 dönümlük alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çevredeki mahalleli ise sokağa çıktı. Olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, ambulans ekibi de hazır bekletildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çevredekiler yangının söndürülmesinin ardından evlerine geri döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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