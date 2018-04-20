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Yermük kampında hava saldırısı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Suriye’de rejimi destekleyen Rus hava kuvvetleri tarafından Yermük kampında düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.Suriye rejimi ve Rus hava kuvvetlerinin başkent Şam’ın güneyindeki Haceru’l Esved, Assali ve Yermük kampı bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ militanlarını temizlemek amacıyla askeri operasyon başlattığı belirtilmişti.

Suriye’de rejimi destekleyen Rus hava kuvvetleri tarafından Yermük kampında düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye rejimi ve Rus hava kuvvetlerinin başkent Şam’ın güneyindeki Haceru’l Esved, Assali ve Yermük kampı bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ militanlarını temizlemek amacıyla askeri operasyon başlattığı belirtilmişti. Rus hava kuvvetlerinin Yermük kampında düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin öldüğü ve saldırının yerleşim bölgesinde büyük hasara neden olduğu ifade edildi.

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