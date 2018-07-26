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Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 09:52 | Son Güncelleme

Adana'daki Akyatan lagününde, göç rotası ve beslenme alanıyla ilgili bilgi alınması amacıyla verici takılan yeşil deniz kaplumbağasının 48 günde Mısır'a ulaştığı belirlendi.

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan lagününde konaklayan yeşil deniz kaplumbağasına (Chelonia mydas), göç rotası ve beslenme alanı hakkında bilgi alınması için uydu üzerinden takip edilmesini sağlayacak verici takıldı.

5 Haziran'da zarar verilmeden üzerine uydu vericisi monte edilen dişi deniz kaplumbağasının göç rotası anlık olarak izlendi.

48 gündür takip edilen deniz kaplumbağasının Mısır'da olduğu belirlendi. Deniz kaplumbağasının yaklaşık 2 aylık yolculuğu Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (World Wildlife Fund) Twitter hesabından da paylaşıldı.

Yeşil deniz kaplumbağasının verici sayesinde göç rotası, süresi, beslenme düzeni ve alanı ile koruma çalışmalarına ışık tuttuğu belirtildi. (İHA)

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yeşil deniz kaplumbağası adana mısır 48 gün kaplumbağa

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KAPLUMBAĞA BİLE KILIÇDAROĞLUNDAN ÇOK AMA ÇOK DAHA HIZLI VE BAŞARILI :))))))
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