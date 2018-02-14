"Yeşil liste"de 1 milyon lira ödülle aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" sayfasında 'Yeşil' listede 1 milyon lira ödülle aranan terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey sorumlularından Nurhan Yılmaz, İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasında 'yeşil' listede bulunan DHKP-C'li üst düzey sorumlularından Nurhan Yılmaz'ın(40) Şişli'de olduğunu belirledi. TEM ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan ve yakın zamanda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen Yılmaz'ın kaldığı adrese sabah erken saatlerde TEM Özel Tim ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Nurhan Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el koydu. Yılmaz, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasında yeşil listede bulunan teröristler için 1 milyon liraya kadar ödül verildiği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama
Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler
Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak
Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası
Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi
'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber
Son dönemlerin en büyük iç göçü başladı
Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi
Kadın gardiyan, azılı katili 'seks kölesi' yaptı!
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık para gönderebilirsiniz...
Okuyucu Yorumları 0 yorum