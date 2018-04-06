HABER

'Yeşil' listede aranan PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 3 Nisan günü güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın şehit edilmesi, 5'i korucu olmak üzere 6 kişinin yaralanması eylemine katıldığı belirlenen ve İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde yeşil kategoride yer alan 'Demhat Cilo' kod adlı PKK'lı terörist Eyüp Çelik öldürüldü.

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 3 Nisan günü güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın şehit edilmesi, 5'i korucu olmak üzere 6 kişinin yaralanması eylemine katıldığı belirlenen ve İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde yeşil kategoride yer alan 'Demhat Cilo' kod adlı PKK'lı terörist Eyüp Çelik öldürüldü. Güvenlik güçlerinin, Çelik ile birlikte 1 PKK'lı teröristi daha ölü geçirdiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 4 Nisan günü başlatılan 'Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin' operasyonunda, 1'i İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde yeşil kategoride yer alan, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Nisan 2018 Cuma günü saat 12.50’de Kulp ilçesi Demirli köyü Keçiveren mezrası sınırları içerisindeki Ricit Deresi mevkiinde bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde, 3 Nisan 2018 tarihinde kesilmiş odunları kamyonla Kulp İlçesine nakletmekte iken silahlı saldırı sonucunda Malik Yıldız isimli güvenlik korucumuzun şehit edilmesi, 5‘i güvenlik korucusu, 1’i vatandaş olmak üzere 6 kişinin yaralanması olayının faili olan ve İçişleri Bakanlığı’nın yeşil renkli kod listesi ile aranmakta olan Demhat Cilo kod adlı Eyüp Çelik’in de arasında yer aldığı 2 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet tabanca, bir adet dürbün, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler ile silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklamaÜniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklama
Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!
Erken seçim lobisi!Erken seçim lobisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.