Yeşil reçeteyle satılan ilaçları alıp madde bağımlılarına satmışlar

Mersin polisi, yeşil reçeteyle satılan ilaçları illegal yollarla temin ederek madde bağımlılarına satan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanırken, uyuşturucu madde tedavisinde kullanılan 2 bin 749 adet hap ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 570 lira para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bazı şahısların yeşil reçete ile satılan ilaçları illegal yollarla temin ederek madde bağımlılarına sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 2 şahsı izlemeye aldı. Şahısların madde bağımlılarına ilaçları verdiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde tedavisinde kullanılan 2 bin 749 adet hap ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 570 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yine merkez Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 394 gram skunk maddesi, 429 gram esrar ile satıştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 169 lira para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.