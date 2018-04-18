Yeşilay ilçe başkanına tekmeli saldırı kamerada

Uyuşturucuya karşı etkin mücadele yürüten Yeşilay Güngören İlçe Başkanı Mehmet Yıldız, kimliği belirsiz bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis uyuşturucu taciri olduğu iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, önceki akşam Güngören’de yaşandı. Yeşilay Güngören İlçe Başkanı Mehmet Yıldız, işini bitirdikten sonra camiye gitmek üzere bir arkadaşı ile birlikte ofisten çıktı. Bir süre yürüyen Yıldız, kimliği belirsiz bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Mehmet Yıldız’ı bir tekme ile yere düşüren zanlı, koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekiler zanlının peşinden koşsa da yakalamayı başaramadı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Yıldız’ın başına 4 dikiş atıldı.

Tekmeli saldırı kamerada

Yeşilay Güngören İlçe Başkanı Mehmet Yıldız’a yapılan tekmeli saldırı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde arkadaşı ile birlikte yürüyen Yıldız’a yaklaşan bir kişi, suratına tekme atıyor. Saldırı sonrası Yıldız yere düşerken, zanlı ise koşarak kaçıyor. Bazı vatandaşlar zanlının peşinden koşsa da yakalayamıyor.

Olay sonrası harekete geçen Güngören Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Yapılan incelemede saldırganın eşkalini belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın uyuşturucu tacirleri ile bağlantılı biri olduğu iddia edildi.