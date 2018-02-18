Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Göksel Arsoy sevenleriyle D&R'da imza gününde buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Göksel Arsoy, kendi yaşamını anlattığı kitabı "Altın Çocuk"un imza gününde sevenleriyle buluştu. Kanyon D&R'da gerçekleşen imza gününde oyuncuyu ailesi de yalnız bırakmadı. "BU KİTAP SİNEMAYA BORCUMUN KARŞILIĞI OLDU" Gazete ve televizyonların son yıllarda hayat hikayesini yazmak için tekliflerde bulunduğunu söyleyen Göksel Arsoy, "Ben onlara 'Siz benim hayat hikayemi yazamazsını, çünkü tanımıyorsunuz.' diyordum. Benim kim olduğuma, aileme ve hayatıma eski mecmualardan bakacaklardı. Sonra düşündüm ve kendi hikayemi kendim yazmaya karar verdim. Bu benim aynı zamanda sinemaya borcumdu. Bir yıl boyunca not aldım ve iki senede bu kitabı yazdım. Bu hem çok zevkli hem zor bir iş. Hem sahne hem de sinema zenginliği açısından bütün hatıralarımı bu kitapta topladım. Bu kitap aynı zamanda Türkiye'nin 60 senelik panoraması. Benim tavsiyem ve isteğim insanlar bunu okurken kendilerini kitaba versinler. Çünkü unutamayacakları ve ders alacakları çok güzel hatıralar var" diye konuştu. Sevenleri kitabının yanı sıra Arsoy'un rol aldığı filmlerin afişlerini de oyuncuya imzalattı. Bol bol fotoğraf çektiren Arsoy'u, oğlu Gökhan Arsoy, kızı Aşkım Sağıroğlu ile torunu Emir Sağıroğlu da yalnız bırakmadı.
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