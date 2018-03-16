Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı. Devrilen vinç arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Vinç üst geçide çarptı. Kazada vinç devrilerek arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı, yol trafiğe kapandı. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
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