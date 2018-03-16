HABER

Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 14:21 | Son Güncelleme

Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı.

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı. Devrilen vinç arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Vinç üst geçide çarptı. Kazada vinç devrilerek arkadan gelen Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı, yol trafiğe kapandı. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'
Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.