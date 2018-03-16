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Yeşilköy’de vinç yüklü kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

Bakırköy Yeşilköy’de vinç yüklü kamyon üst geçide çarptı.

Bakırköy Yeşilköy’de vinç yüklü kamyon üst geçide çarptı. Devrilen kamyonda bulunan vincin bir bölümü arkadan gelen Bakırköy Belediyesi’ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.
Kaza, Bakırköy Yeşilköy’de bugün saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Vinç yüklü kamyon üst geçidinin yüksekliğini hesaba katmayınca hızla üst geçide çarptı. Kazada kamyon devrilirken, vincin parçası arkadan gelen Bakırköy Belediyesi’ne ait otobüse çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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