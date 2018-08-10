YHT gar inşaatında göçük: 1 yaralı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Yüksek Hızlı Tren Garı inşaatında, iş makinasıyla alt yapı çalışması yapıldığı sırada Afganistan uyruklu işçi Şefik Muhammedi, toprak altında kaldı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Muhammedi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren Garı inşaatında meydana geldi. İş makinasıyla alt yapı çalışması yapıldığı sırada Şefik Muhammedi, göçen toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Muhammedi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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