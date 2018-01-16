Yıkılan Nakliyeciler Sitesi'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Geçtiğimiz günlerde yıkılan Zeytinburnu'ndaki Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde molozlar arasında bulunan cesedin kimliği belli oldu.
Yıkılan binalar arasında dolaşan özel güvenlik görevlileri bugün saat 14.00 sıralarında molozlar arasında bir ceset görünce durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 26 yaşındaki F.E.'ye ait olduğunu belirledi. F.E.'nin vücudunda kesici ve delici bir cisimle yaralanma izine rastlanmazken yıkılmış alanlardan hurda malzemeler toplarken üzerine düşen bir duvarın altında kalarak öldüğü değerlendiriliyor. F.E.'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu
Afrin operasyonu başlıyor mu? Sınırda tanklar konuşlandırıldı!
Bu söz çıldırttı: Hayatın olağan akışına aykırı!
Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!
7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!
Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'
Bir bir ölüyorlar! Onların sonunu biz getirdik
Mühimmat yüklü dev konvoy şehirden böyle geçti!
5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?
MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik