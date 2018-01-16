HABER

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 15:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Geçtiğimiz günlerde yıkılan Zeytinburnu'ndaki Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde molozlar arasında bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Yıkılan binalar arasında dolaşan özel güvenlik görevlileri bugün saat 14.00 sıralarında molozlar arasında bir ceset görünce durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 26 yaşındaki F.E.'ye ait olduğunu belirledi. F.E.'nin vücudunda kesici ve delici bir cisimle yaralanma izine rastlanmazken yıkılmış alanlardan hurda malzemeler toplarken üzerine düşen bir duvarın altında kalarak öldüğü değerlendiriliyor. F.E.'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

Çamlıca Kulesi’nde anten yükselmeye başladı

Çamlıca Kulesi’nde anten yükselmeye başladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Diğer Haberler
İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü

Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.