HABER

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde yıkılan Zeytinburnu’ndaki Ambarlar Nakliyeciler Sitesi’nde molozlar arasında ceset bulundu.

Yıkılan binalar arasında dolaşan özel güvenlik görevlileri molozlar arasında ceset görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

İstanbul'da dün gece yarısında başladı! Yıkım havadan görüntülendi
Nakliyeciler Sitesi'ndeki eyleme polis müdahalesi
Yıktığı duvarın altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset Zeytinburnu yıkım ambarlar nakliyeciler sitesi

En Çok Okunan Haberler

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Siz bir de onu üniformasız görün

Siz bir de onu üniformasız görün

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü

Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

Caddeyi çekerken cinayeti kaydetti! İşte o anlar!

Caddeyi çekerken cinayeti kaydetti! İşte o anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.