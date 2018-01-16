Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

Yıkılan binalar arasında dolaşan özel güvenlik görevlileri molozlar arasında ceset görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
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