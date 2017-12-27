Yıkım sırasında iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da yangında kullanılmaz hale gelen 2 katlı kerpiç evin yıkımı sırasında devrilen iş makinesinin operatörü Nedim Erkan Özaltın (30) yaralandı.
Gazi Dükkan Mahallesi 115 Sokak'ta geçen 18 Kasım günü, 2 katlı kerpiç evde çıkan yangında Metehan Akkuş öldü, annesi Nimet ve ablası Hümeyra Akkuş yaralandı. Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen evin yıkımı için belediye ekipleri, bugün çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında iş makinesi, yan yatarak devrildi. Kazada, iş makinesinin kabininde sıkışan operatör Erkan Özaltın, yaralandı.
Çevre sakinlerinin de yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Erkan Özaltın, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yıkımı yapılan evin yanındaki evlerde oturanlar da güvenlik nedeniyle tahliye edildi.
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