Yıkımda çocuklar demir topladı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da yol genişletme çalışması sırasında iş makinesiyle parçalanan beton duvarların içerisinde bulunan demirler, çocuklar tarafından toplandı.
Eyyübiye'de yürütülen yol genişletme çalışması sırasında bazı kurumlara ait istinat duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Parçalanan duvarların içerisinde bulunan demirler, çoğunluğu Suriyeli çocuklar tarafından toplanıyor. Topladıkları demirleri, el arabası veya hurda aracına yükleyen çocuklar, daha sonra kilosunu 3- 5 liradan hurdacıya satmak için bölgeden ayrıldı. Demir toplama işinde zaman zaman Suriyeli ve Türk çocukları arasında kavgaların yaşanması dikkat çekti.
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