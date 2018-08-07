Yılanı kaçırmak isterken okulu yakacaktı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Aydın Kızılsu'nun sitenin bahçesinde gördüğü yılanı kaçırmak için yaktığı ateş, yandaki okulun bahçesindeki kuru otları tutuşturdu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir sitede oturan Aydın Kızılsu (40), bahçede çocukların oynadığı alanda yılan gördü. Kızılsu, dumanla yılanı kaçırmak için bahçede çöpleri toplayıp ateş yaktı. Bu sırada kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle sitenin hemen yanında bulunan Hüsniye Hanım Mesleki ve Anadolu Lisesi'nin bahçesine sıçrayıp kuru otları tutuşturdu. Yangın, okul bahçesindeki otluk alanı sarınca Kızılsu, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Okul müdürü ve öğretmenler okula gelerek incelemede bulundu.
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