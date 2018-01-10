HABER

Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 14:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yılbaşı gecesi Taksim'de eğlendikten sonra İstiklal Caddesi'nde yürüyen M.M. ve kız arkadaşı N.K. polis tarafından darp edildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. M.M. o ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak sundu.

Suç duyurusunda bulunan 35 yaşındaki M.M. iddiasına göre yılbaşı gecesi Taksim'de kız arkadaşı N.K. ile eğlendikten sonra İstiklal Caddesi'nde yürürken yanında iki erkeğin bulunduğu bir kadınla çarpıştı.

Çarptığı kadının "Önünüze bakın lan" demesi üzerine M.M. de "Bakılacak bir yanın mı var?" dedi. Bu sözler üzerine daha sonradan sivil polis olduğunu öğrendiği kişiler içindeki bir polis, M.M'nin yakasını tutarak küfür etti.

Bu kişilerin kendisini darp etmediğini belirten M.M. şikayet dilekçesinde, "Bu kişiler sivil polismiş, üzerlerinde polis yazan yelek vardı. Lacivert olduğu için belli olmuyordu. Daha sonra kız arkadaşımla yürümeye devam ederken arkadan bir polis memuru gelip benim elimi bağladı. Daha sonra arabanın arkasında götürdüler. Orada bir sivil polis 4-5 yumruk attı, diğer polisler de beni arkadan tuttu. Şüpheliler hakkında şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından darp raporu alan M.M. ve N.K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendilerini darp ettiklerini iddia ettikleri polisler hakkında şikayette bulundu. M.M. olaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak sundu. Görüntülerde polis aracının arkasına çekilen M.M.'ye tartıştığı polislerin vurduğu görülüyor. (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis Taksim darp İstiklal Caddesi

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Okuyucu Yorumları 5 yorum
orada onbinlerce insan var ama, polis güya seni tutuyor,dövüyor? Neden sorusunun cevabını vermem gerekmez mi? bu senin anlattıkların. Ya gerçekler?
Normalde İstanbul da yaşamıyorum ama orada olduğum bir dönemde ve Fenerbahçe taraftarının şampiyonluk kutlaması yaptığı bir meydanda yolun kenarında insanları izlerken polis tarafından yok yere dövülen birini gördüm. Adam bana oldukça yakındı herhangi bir çirkin davranışı ya da taşkınlığı da yoktu. Öylece durmuş benim gibi insanları izliyordu o sırada 3-4 kişilik bir polis gurubu önümüzden geçerken polislerden biri durup dururken adama tekme tokat girişti adam yerlere falan düştü. Sonra arkadaşları o polisi alıp bir şey olmamış gibi götürdü. Adam yok yere küçük düştü ve dayak yedi.
GÖRÜNÜŞE BAKILIRSA OLAY BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞLAR ZİNCİRİ. HADE MADEM ÇARPTIN KADINA ÖZÜR DİLEYİP GECİP GİTSEN NE OLACAK?? NEDEN KADINA BAKILACAK BİR YANINMI VR DİYON.İKİNCİSİ POLİSİN VATANDAŞI DÖVMEYE HAKKI YOK ADAM SİLAHSIZ SONUÇTA. BU TİP POLİSLERİNDE KATLİ HELALDİR..
ÜLKE TÜMDEN BİTTİ. KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEKSİN.
Tuhaf!Bir insan;diğer bir insana,art niyet olmazsa çarpabilir de özür de diler fakat Önünüze baksanıza ULAN!cümlesi normal bir cümle değil ve yanında bayan arkadaşı bulunan hiçbir bay, macera ile kimseye sataşmaz ki hele bu bir bayansa!...bence doğru da bir cevap vermiş:Bakılacak yerin mi var diye kapak bir cümle...Polis niye müdahale ediyor onu çözemedim!??Çarptığı bayan mı şikayette bulunmuş acaba!?
Diğer Haberler
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

22 bıçak darbesiyle öldürdüler, o anlar kameraya an be an yansıdı!

Aynı suçu tekrar tekrar gerçekleştirmiş! İğrençliğin böylesi

Aynı suçu tekrar tekrar gerçekleştirmiş! İğrençliğin böylesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.