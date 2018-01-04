HABER

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 20:30 | Son Güncelleme 8 saat önce

Denizli’de, yılbaşı gecesi eşinin kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını ileri süren bir kadın, kocasına tarım ilacı vererek zehirledi. Zehirlenen koca hastanede tedavi altına alınırken, eşini zehirleyen kadın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Olay, yılbaşı gecesi Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Ü.G., yılbaşı gecesi eşi Osman G.’nin, kendisine şiddet uyguladığını ve aldattığını gerekçe göstererek tartıştı. Tartışmanın ardından Ü.G.’nin alkol alan eşinin bardağına tarım ilacı koyarak zehirlediği ileri sürüldü. Koca Osman G.’nin rahatsızlanıp, “Ben kötüyüm” demesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, zehirlendiği ileri sürülen koca Osman G.’nin bilincinin kapandığını belirledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Osman G.’yi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

"MÜDAHALENİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI"

Doktorların yaptığı müdahalenin ardından Osman G.’nin zehirlendiği belirlendi. Bunun üzerine eşi Ü.G., kocasının içtiği biradan sonra rahatsızlandığını ileri sürdü. Ancak durumdan şüphelenen doktorlar durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme üzerine 38 yaşındaki Ü.G’nin, eşi Osman G.’nin alkolün içine karışan tarım ilacından zehirlediği tespit edildi. Bu durum üzerine gözaltına alınan 38 yaşındaki bir çocuk annesi Ü.G., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan kadın mahkemeye sevk edildi.

“EŞİMİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR PLANIM YOKTU”

Ü.G., ifadesinde olayı şöyle anlattı: “6 yıl önce Osman’la evlendik. 4 yaşında bir kızımız var. Osman sürekli beni başka bir kadını eve getirerek beni göndermekle tehdit ederdi. Görüştüğü farklı bayanların olduğunu da biliyorum. Sürekli şiddet uyguluyordu. Eğer polise gidersem, beni ve anne babamı öldürmekle tehdit ediyordu, kızımızı satacağını söylüyordu. Osman’ın bunu yapabilecek kapasitesinin olduğunu bildiğim için korktum. Eşimi öldürmek gibi bir planım yoktu. Tarım ilacı aldım. Yılbaşı günü ilk birasını içtikten sonra ikinci birasını istediğinde içine tarım ilacını koydum.

GÖZÜNÜ KORKUTMAK İSTEDİM

Biranın yarısına geldiğinde eşim ‘Ben kötüyüm. Şu birayı dök içmeyeceğim’ dedi. Sonra eşimin arkadaşı Yasin K.’yi aradım. Kendileri bize geldi. O sırada eşimin telefonundan sağlık ekiplerine haber verdim. Ekipler geldiğinde eşimin bilinci kapanmıştı. Eşimi hastaneye kaldırdılar. Doktor hemen kendisini yoğum bakıma aldı. Bana ne içtiğini sordular. Bira içtiğini söyleyince şişeleri istediler. Şişeleri getirince her şey ortaya çıktı. Onu öldürmek istemedim. Planlamadım, sadece gözünü korkutmak istedim. Zaten pişman olunca hemen komşulara, sağlık ekiplerine haber verdim”

İfadesi alınan Ü.G., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DEAŞ'tan kadınlara korkunç tuzak! Yemeklerine uyuşturucu katıp...
Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli zehir tarım ilacı aldatma yılbaşı gecesi

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Düğün günü gelini öldürmüştü! Cani damadın ifadesi şoke etti

Düğün günü gelini öldürmüştü! Cani damadın ifadesi şoke etti

Gelin ile damada 3 dakika içinde büyük şok!

Gelin ile damada 3 dakika içinde büyük şok!

Kafaya bak! 'Amcanın kızı sana kalmayacak da kime kalacak'

Kafaya bak! 'Amcanın kızı sana kalmayacak da kime kalacak'

17 yaşındaki liseli Helin'in başına gelen kahretmişti

17 yaşındaki liseli Helin'in başına gelen kahretmişti

İzmir'de koca şiddeti: Kiminle yazışıyorsun, soyun! Sonrası facia!

İzmir'de koca şiddeti: Kiminle yazışıyorsun, soyun! Sonrası facia!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bİ KARI ŞİDDETİ DAHA ! DEVLETİN HERİFLERİ KORUMAYA ALMASI LAZIM HERİFE ŞİDDETE SON ! KARI ŞİDDETİ SONA ERSİN GALİ ! YA HERİF ÖLEYDİ ?
ERKEĞE ŞİDDETE HAYIR YAHU TAYYİP HERŞEYİ YAPTIN ŞU 4 EŞ OLAYINIDA YAP ALALIM DÖRT EŞ ŞİDDETTEN UZAK YAŞAYALIM DÖRT EŞ HAKKIMIZ SÖKE SÖKE ALIRIZ AKTROLLER HADİ GADALAR ATEŞİNİZLE ÜÇ KÖŞE TEŞKİL DESTEKLEYİN
Ikisine tarım ilacı katınca, öldükten sonra mı gözü korkacaktı. Musil kat uyku ilacı kat illa içki üzerinden ceza vereceksen
mahsun kırmızıgül
Alın size kadın hakları
kadınlara verilen haklar geri alınmalı. erkekle tamamen eşit olmalı mesela bu kadın lime lime doğranıp tedavi edilip kalbi durdurulmalı elektroşokla hayata geri dönderlmeli sonra tekrar derisi yüzülmeli tedavi edilip yine kalbi durdurulmalı... bu böyle devam etmeli ta ki geberip gidene kadar
Diğer Haberler
HIV skandalında yeni gelişme! Tartışılacak sözler

HIV skandalında yeni gelişme! Tartışılacak sözler

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.