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Yılbaşı öncesi Tekirdağ'da asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 23:18 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi 550 polisin katılımıyla, il genelinde asayiş uygulaması yaptı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM, narkotik, asayiş ve trafik ekipleri, yılbaşı öncesinde il genelinde 550 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yaptı. Önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcular üzerinde kimlik kontrolü, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis bazı sürücülere trafik cezası keserken, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Uygulama, gece geç saatlere kadar sürdü.

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