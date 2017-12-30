HABER

Yılbaşı öncesinde İstanbul genelinde asayiş denetimi

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 21:45 | Son Güncelleme 6 saat önce

Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ- Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) YAKLAŞAN Yılbaşı öncesi İstanbul polisi, il genelinde asayiş denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında bu akşam saat 20.00 ile 24.00 arasında "Yeditepe Huzur" adı altında asayiş denetimleri yapılyor.

39 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilecek olan denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri destek verirken, kurulan 100 noktada 1200 polis görev alıyor.

Denetimler kapsamında, kurulan noktalarda şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilerin de üzeri aranarak, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor. O noktalardan Kadıköy, Altıyol, Fatih, Millet Caddesi ve Karaköy'de şüpheli araçlar durdurularak aranırken, sürücülerin GBT'sine bakılıyor. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece saat 24.00' e kadar devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahale

Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahale

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.