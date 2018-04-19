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Yıldırım aracın üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 23:46 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir aracın üzerine yıldırım düştü.Olay, merkeze bağlı Üçağaç köyünde meydana geldi.

Elazığ’da bir aracın üzerine yıldırım düştü.
Olay, merkeze bağlı Üçağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Can idaresindeki 23 HC 463 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken, meteorolojinin uyardığı şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.Sürücü Can’ın aracı durdurup indiği sırada ise aracın yıldırım düştü. Araçta hasar oluştu.

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