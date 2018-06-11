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Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 02:17 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın son katına yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangında bir kişi yaralandı. Oluşan patlama sonucu binanın dış duvarları yıkıldı.

Olay akşam saatlerinde, Çankaya ilçesine bağlı Mürsel Uluç Mahallesi 931. caddede bir apartmanın son katına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı.

Yangın nedeniyle apartmanın en üst katında bulunan dairede Erkan Ö. mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Erkan Ö. yangın yerinden kurtarıldı.

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Hafif yanıklarının olduğu tespit edilen yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilip söndürüldü. Yangın, polis ekiplerince geniş çapta inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Yıldırım yangın

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