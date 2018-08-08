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Yıldırım düşen ağaçta iz oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yıldırım düşen ağaçta iz oluştu.

Yıldırım düşen ağaçta iz oluştu

Gürkay GÜNDOĞAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yıldırım düşen ağaçta iz oluştu.
Alaplı'da sağanak yağışla birlikte yıldırımlar düştü. Çiçekli köyünde yaşayan Emrah Yükseldemir de ormanlık alanda yürüdüğü sırada 10 metre ilerisindeki ağaca yıldırım düştü. Korkup kaçan Yükseldemir, ardından ağaçta oluşan yıldırım izinin fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Emrah Yükseldemir, "Yıldırım 10 metre ilerimize düştü. Allah korudu" dedi. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

FOTOĞRAFLI

Yıldırım düşen ağaçta iz oluştu

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