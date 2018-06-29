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Yıldırım düşen apartmanda hasar oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 12:15 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yıldırım düşen binanın çatısı ve bazı dairelerin balkonuyla, kopan beton parçalarının isabet ettiği park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Yıldırım düşen apartmanda hasar oluştu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yıldırım düşen binanın çatısı ve bazı dairelerin balkonuyla, kopan beton parçalarının isabet ettiği park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi'ndeki Çağdaş Yapı Sitesi'nde 5 katlı binanın çatısına dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yıldırım düştü. Çatıda ve üst kattaki iki balkonda hasar meydana gelirken, kopan tuğla ve beton parçaları bahçede park halindeki otomobile isabet etti. Otomobilde de maddi hasar oluştu.
Site yöneticisi Ahmet Yurdanur, "Sitemize ait A bloğa yıldırım isabet etmesi sonucu çatıdan beton ve tuğla parçaları düştü. İlk kez böyle bir olay başımıza geldi. İnsanların hareketli olmadığı bir saatte yaşandığı, sevindirici oldu. Daha da ciddi sonuçlar olabilirdi. Binada ve park halindeki bir otomobilde ciddi hasar meydana geldi" dedi.

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Yıldırım düşen apartmanda hasar oluştuYıldırım düşen apartmanda hasar oluştuYıldırım düşen apartmanda hasar oluştuYıldırım düşen apartmanda hasar oluştu

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