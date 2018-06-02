Yıldırım düşen okulun çatısı yandı

Hüseyin BAYBARS/TAVAS (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, çatısına yıldırım düşen ilkokulda yangın çıktı. Alevlere teslim olan 3 katlı okulun çatısı ve son katı tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına aldı.
Yangın saat 21.00 sıralarında, Tavas İlçesi'nin Yahşiler Mahallesi'ndeki Yahşiler İlkokulu'nda meydana geldi. Yağmurun başlamasının ardından 3 katlı okulun çatısına düşen yıldırım sonrası yangın çıktı. Alevler çatıyı tamamen sardı. Okuldaki yangını fark eden çevredekiler, 112 Acil servis ve itfaiyeden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Tavas ve Kale şubesi ekipleri olay yerine sevk edildi. Okula ulaşan 4 ayrı itfaiye ekibi, çatıdaki alevlere iki ayrı noktadan müdahale etti. Yangında çatı ve üçüncü tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası okulda büyük hasar oluştu. Mahalle halkı, okuldaki yangının yıldırım düşmesi sonrası çıktığını, yıldırım düştüğü sırada mahallede de elektriklerin kesildiğini söyledi.
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