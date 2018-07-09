Yıldırım düşen yayla evi yandı

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde yıldırım düşen yayla evi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Gerede ilçesi Avşar Tarakçılar Köyü'nün yaylasında, dün saat 23.00 sıralarında etkili olan sağanakta muhtar Durmuş Karakaş’a ait eve yıldırım düştü. Alev alan ahşap evde yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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