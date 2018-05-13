Yıldırım düşmesi sonucu çoban yaralandı, 12 keçi telef oldu

Emrullah KARAKAŞ/MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçeci köyü kırsalında çobanlık yapan İslam Öztemel, keçilerini otlattığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanırken, 12 keçi de telef oldu.

Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçeci köyü yakınlarında keçilerini otlatan İslam Öztemel (17), saat 11.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanırken, 12 keçi de olay yerinde telef oldu. Köylülerin farketmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevkedildi. Durumu ağır olan İslam Öztemel, Mardin merkezdeki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 12 keçinin leşi de yıldırımın düştüğü bölgede kazılan çukurlara gömüldü.

