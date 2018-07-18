Yıldırım düşmesi sonucu ölen Alman turistin ailesi bekleniyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BİSİKLETLE dünya turuna çıkan Almanya vatandaşı Födisch Maximilian (27) ile Fransız vatandaşı Arnaud Guillaume Bruyas'ın (24), dün Kırklareli'de bulundukları bölgeye yıldırım düştü. Olayda Maximilian ölürken, yara almadan kurtulan Bruyas, arkadaşının üzerine alev topunun düştüğünü söyledi.

Bisikletle dünya turuna çıkan ikisi de erkek Alman Födisch Maximilian ile Fransız Arnaud Guillaume Bruyas, dün Bulgaristan'dan Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Edirne yönüne giden turistlerin bulunduğu Kırklareli- Edirne karayolunun Kocahıdır köyü kavşağına 500 metre mesafeye yıldırım düştü. Olayda ağır yaralanan Alman turist Födisch Maximilian, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maximilian, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Maximilian'ın cesedi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, bugün ailesinin gelmesinin beklendiği belirtildi.

Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve olay nedeniyle uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamayan Arnaud Guillaume Bruyas, bisikletle seyir halindeyken yağmura yakalandıklarını belirterek, "Maximilian Födisch benden yaklaşık 25 metre ileride bisikletiyle gidiyordu. Bir anda arkadaşımın üzerine alev topu gibi bir şey düştü" dedi. Arkadaşının cesedinin bulunduğu morg önüne gelen Bruyas'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

İki arkadaşın Almanya'dan 8 hafta önce bisikletleriyle yola çıktıkları öğrenildi.