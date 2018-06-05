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Yıldırım düşmesi sonucu ölen genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kuzeniyle birlikte hayvan otlattıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Cihan Akbaş (25) toprağa verildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kuzeniyle birlikte hayvan otlattıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Cihan Akbaş (25) toprağa verildi. Kınık köyünde çobanlık yapan kuzenler Muhammed Cihan Akbaş ve Davut Akbaş'ın üzerine dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp acil serviste tedavi altına alınan iki kuzenden, Muhammed Cihan Akbaş doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akbaş'ın cenazesi otopsi sonrası köy meydanında kılınan cenaze namazı ardından yakınlarının gözyaşları arasında mezarlıkta toprağa verildi. Davut Akbaş'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yıldırım düştüğü esnada köyde olduklarını ve hemen olay yerine koştuklarını anlatan köy muhtarı Murat Akbaş, "Yıldırım düşmesi oldu biz köydeydik. Sonra olayı duyduk ve yağmur altında güçlükle çobanların yanına ulaştık. Ambulansa haber verdik ve hastaneye ulaştırdık ama kurtarılamadı" dedi.

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