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Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Ömer, yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 14:34 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kuzeniyle ot biçerken yağmurdan kaçıp sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Ömer Faruk Güden (19), 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öldü Olay, 5 gün önce Hendek Karadere Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki arazide meydana geldi.

Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Ömer, yaşama tutunamadı

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kuzeniyle ot biçerken yağmurdan kaçıp sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Ömer Faruk Güden (19), 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öldü
Olay, 5 gün önce Hendek Karadere Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki arazide meydana geldi. Ömer Faruk Güden ve kuzeni Elayasa Güden, ot biçmek için ormanlık alandaki kendilerine ait araziye gitti. Kuzenler ot biçtikleri sırada sağanak etkili olunca, yakındaki bir ağacın altında sığındı. Gençlerin sığındıkları ağacın üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan iki kişi ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Faruk Güden, yaşam savaşını kaybetti. Vücudunda derin yanıklar oluşan Ömer Faruk Güden, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Elayasa Güden'in ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Otopsi sonrası Ömer Faruk Güden'in cenazesi toprağa verilmek üzere baba evinin bulunduğu Karadere Mahallesi'ne götürüldü.
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