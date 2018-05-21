Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucunda 29 küçükbaş telef oldu.
Olay dün akşam saatlerinde Tavşanlı'ya bağlı Devekayası köyü Karakaya mevkiinde meydana geldi. Mustafa Köken, kendisine ait 175 küçükbaşı otlatırken sağanak yağdı. Koyun ve keçilerden bir kısmı ağaçların altına doğru gitti. Bu sırada yıldırım düşmesi sonucunda ağaç kenarında bulunan 29 küçükbaş telef oldu. Mustafa Köken ile yayındaki diğer küçükbaş hayvanlar, yıldırım düşen yerin uzağında oldukları için kurtuldu.
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