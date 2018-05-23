Yıldırım düşmesiyle 23 hayvan telef oldu

Mahir ALAN/ TUT(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde şiddetli yağışın ardından yıldırım düşmesiyle 23 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, akşam saatlerinde Kaşlıca köyünde meydana geldi. Bölgedeki şiddetli yağışın ardından kırsalda otlanan küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü. Hayvanların 23'ü telef oldu. Bölgede paniğe yol açan olayda sağ kurtulan hayvanlar ahıra götürüldü.
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