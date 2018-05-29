Yıldırımın isabet eden güvenlik korucusu öldü

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN’ın Muradiye ilçesinde, evinin önünde yakınlarıyla sohbet eden güvenlik korucusu Savaş Gençer (26), yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Muradiye ilçesindeki Aşağı Argit Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önüne çıkıp iki yakınıyla birlikte oturup sohbet eden güvenlik korucusu Savaş Gençer, yıldırım çarpması sonucu yere yığıldı. O sırada Gençer’in yanında bulunan ve yıldırım çarpması sonucu şok geçiren yakınları Adem ve Haşim Gençer, cep telefonlarıyla hemen 112 Acil sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Gençer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik korucusu Gençer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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